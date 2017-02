Atenţie, şoferi! COD GALBEN de ceaţă şi polei în 10 judeţe. TRAFIC îngreunat pe A2

COD GALBEN de ceaţă

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineaţă, cod galben de ceaţă pentru încă două judeţe, numărul celor aflate sub atenţionare ajungând la zece.

Traficul rutier se desfășoară joi cu dificultate pe autostrada A2 București - Constanța, pe tronsonul Drajna - Cernavodă, din cauza ceții care reduce vizibilitatea la sub 50 de metri, potrivit centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Valabil de la : 02-02-2017 ora 6:14 până la : 02-02-2017 ora 9:00



In zona : Județul Vaslui: Tot judetul;

Județul Galaţi: Tot judetul;



Se vor semnala : ceata care determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m , izolat sub 50 m

Fenomene asociate : chiciura si conditii de polei

Valabil de la : 02-02-2017 ora 5:26 până la : 02-02-2017 ora 9:00



In zona : Județul Vrancea: Zona de campie;

Județul Bacău: Zona de campie;



Se vor semnala : ceata care determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m , izolat sub 50 m

Fenomene asociate : chiciura si conditii de polei

Valabil de la : 02-02-2017 ora 5:10 până la : 02-02-2017 ora 9:00



In zona : Județul Olt: Tot judetul;

Județul Dolj: Tot judetul;



Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m

Fenomene asociate : depunere de chiciură şi izolat condiţii de polei

Valabil de la : 02-02-2017 ora 5:00 până la : 02-02-2017 ora 9:00



In zona : Județul Ialomiţa: Tot judetul;

Județul Teleorman: Tot judetul;

Județul Giurgiu: Tot judetul;

Județul Călăraşi: Tot judetul;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat condiţii de polei