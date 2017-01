Atenţie, şoferi! COD GALBEN de ceaţă şi chiciură

COD GALBEN de ceață și polei

Meteorologii au emis mai multe avertizări COD GALBEN de ceaţă şi chiciură luni dimineaţă în 18 judeţe din ţară.

COD GALBEN

Valabil de la : 16-01-2017 ora 8:00 până la : 16-01-2017 ora 12:00



In zona : Iaşi: Tot judetul;

Botoşani: Tot judetul;



Se vor semnala : ceata care determina scaderea vizibilitatii local sub 200m, izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : chiciura

COD GALBEN

Valabil de la : 16-01-2017 ora 7:00 până la : 16-01-2017 ora 9:00



In zona : Județul Vaslui: Tot judetul;

Județul Neamţ: Zona de campie;



Se vor semnala : ceata care determina scaderea vizibilitatii local sub 200m, izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : chiciura

COD GALBEN

Valabil de la : 16-01-2017 ora 7:00 până la : 16-01-2017 ora 10:00

In zona : Județul Braşov: Tot judetul;

Se vor semnala : ceață în zonele joase ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : pe arii restrânse, condiții de polei

COD GALBEN

Valabil de la : 16-01-2017 ora 7:00 până la : 16-01-2017 ora 10:00

In zona : Județul Brăila: Tot judetul;

Județul Ilfov: Tot judetul;

Județul Ialomiţa: Tot judetul;

Județul Teleorman: Tot judetul;

Județul Prahova: Zona de campie;

Județul Giurgiu: Tot judetul;

Județul Călăraşi: Tot judetul;

Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 16-01-2017 ora 6:50 până la : 16-01-2017 ora 10:00



In zona : Județul Satu Mare: Zona de campie;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : chiciura

COD GALBEN

Valabil de la : 16-01-2017 ora 6:20 până la : 16-01-2017 ora 10:00



In zona : Județul Harghita: Tot judetul;

Județul Covasna: Tot judetul;

Județul Mureş: Zona de campie;



Se vor semnala : ceață în zonele joase ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : pe arii restrânse, condiții de polei

COD GALBEN

Valabil de la : 16-01-2017 ora 5:00 până la : 16-01-2017 ora 9:00



In zona : Județul Vrancea: Zona de campie;

Județul Galaţi: Tot judetul;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : chiciura