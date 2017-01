Atenţie, şoferi! Codul galben de ceaţă afectează circulaţia pe mai multe drumuri din ţară

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că circulația se desfășoară cu dificultate pe A1, A2, A3 și pe alte drumuri din sud-est din cauza ceții dense.

Pe Autostrada A1 București - Pitești - vizibilitatea scade sub 50 de metri între kilometri 12 - 36.



Pe Autostrada A2, pe tronsonul București - Drajna - circulația se desfășoară cu mare dificultate din cauza ceții dense, vizibilitatea scăzând sub 50 de metri pe mai multe porțiuni de drum.



Pe Autostrada A3 - București - Ploiești - între kilometrii 11 și 42, vizibilitatea scade, din cauza ceții, sub 100 de metri.



În județul Ialomița, ceața a redus vizibilitatea sub 50 de metri pe DN2 București – Buzău și pe DN1D Urziceni – Albești – Paleologu.



Ceața impune din partea celor aflați la volan, dar și a celorlalte categorii de participanți la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condițiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător.