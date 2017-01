Atenţie, şoferi! COD GALBEN de ceaţă densă în 7 judeţe

COD GALBEN de ceață și polei

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri dimineața, mai multe atenționări nowcasting Cod galben de ceață și vizibilitate redusă pentru șapte județe din estul și sud-estul țării, valabile în următoarele ore.

Potrivit meteorologilor, până la ora 9:00, în județele Potrivit meteorologilor, până la ora 9:00, în județele Iași, Vaslui, Botoșani și Bacău se va semnala ceață, ceea ce determină vizibilitate redusă, local, sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, fiind posibilă și depunere de chiciură. se va semnala ceață, ceea ce determină vizibilitate redusă, local, sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, fiind posibilă și depunere de chiciură.

Alte judeţe vizate de avertizare sunt Ilfov, Ialomiţa şi Călăraşi.

COD GALBEN

Valabil de la : 20-01-2017 ora 5:49 până la : 20-01-2017 ora 9:00

In zona : Județul Bacău: Zona de campie;

Se vor semnala : ceata care determina scaderea vizibilitatii local sub 200m, izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : chiciura

COD GALBEN

Valabil de la : 20-01-2017 ora 5:15 până la : 20-01-2017 ora 8:00

In zona : Județul Ilfov: Tot judetul;

Județul Ialomiţa: Tot judetul;

Județul Călăraşi: Tot judetul;

Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50

Fenomene asociate : depuneri de chiciură și izolat condiții de polei

COD GALBEN

Valabil de la : 20-01-2017 ora 5:00 până la : 20-01-2017 ora 9:00



In zona : Județul Iaşi: Tot judetul;

Județul Vaslui: Tot judetul;

Județul Botoşani: Tot judetul;



Se vor semnala : ceata care determina scaderea vizibilitatii local sub 200m, izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : chiciura