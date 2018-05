Atenţie, şoferi! AMENZI URIAŞE pentru cruciuliţele şi iconiţele atârnate de oglindă

Amenzi pentru cruciuliţele de la oglindă

Toate accesoriile agatate de oglinda retrovizoare sau puse pe bordul masinii sunt periculoase pentru soferi, in conditiile in care obstructioneaza vederea si pot duce la producerea unor accidente rutiere.

Tocmai din acest motiv, Codul Rutier ii sanctioneaza pe soferii care au acest obicei cu amenzi cuprinse intre 1.300 de lei si 2.900 de lei.



Art. 102, alin. 36 din Codul Rutier prevede: "Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda: Aplicarea de afise, reclame publicitare, inscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrang sau estompeaza vizibilitatea sub limita legal admisa ori impiedica sau diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare".



Pe langa amenda, soferilor li se retine certificatul de inmatriculate.



"De asemenea, se retine certificatul de inmatriculare si se elibereaza o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile. Recomandam tuturor sa nu monteze astfel de dispozitive sau de afise care sa estompeze vizibilitatea intrucat se pun in pericol atat pe ei, cat si pe ceilalti conducatori auto", a declarat Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Politiei Romane, pentru TVR.



In primele 4 luni ale anului, politistii au aplicat 142 de amenzi pentru reducerea campului vizual, numarul fiind deja mult mai mare decat cel inregistrat pe intreg parcursul lui 2017, respectiv 125 de sanctiuni.