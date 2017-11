Atenţie: Şi tu poţi păţi asta! A vrut să cumpere o maşină second-hand şi a avut parte de...

Mirajul preţului mic, al kilometrilor puţini şi explicaţii ce par credibile la prima vedere, toate acestea pot conduce însă spre achiziţa unui automobil la mâna a doua ce a suferit anterio o daună totală, iar maşina ce trebuia casată şi trimisă la fier vechi, revine pe şosele, însă fără a mai oferi vreo siguranţă pasagerilor.

Un astfel de caz a fost prezentat pe o reţea de socializare, unde un utilizator prezintă un caz în care a descoperit o epavă vâdută drept maşină aproape nouă.

"Am fost sa iau o masina din Bucuresti. Si, daca tot schimbi masina rar, incerci sa gasesti un autoturism cat mai bun, mai nou, mai bine intretinut si cu mai multe optionale.

Am gasit pe net un anunt care vindea o masina din 2017, cu 6000 de kilometri la bord, unic proprietar, culoare frumoasa...o minunatie, ce mai... putin peste bugetul meu, dar am decis ca merita facut un efort (imprumut).

Am mers, am vazut-o, dupa cateva schimburi de replici mi-am dat seama ca proprietarul care imi prezenta masina nu era si proprietarul din acte. Am aflat ca de fapt are masina unui frate a carui nevasta se operase de urgenta si care era, normal, la spital. Am aflat ca Fordurile Fiesta au niste cute si niste suduri ciudate "ca asa-s ei neglijenti in fabrica"...De astea... Cateva amanunte mi-au trezit curiozitatea si am inceput sa caut.

Norocul meu ca ma ocup cu obtinerea despagubirilor pentru pagubitiii si victimele accidentelor rutiere sau de munca. Am gasit poze mai vechi cu masina. Asa arata acum 4 luni.

La intrebarea fireasca: "Cum puteti sa puneti viata unor oameni in pericol vanzand cazanul asta care trebuia casat, fiind dauna totala? " , mi s-a raspuns ca atunci cand cumperi o masina second hand poti sa te astepti ca nu este perfecta, ca mai poate avea si ceva probleme.

Restul este poveste", a scris pe Facebook cel care voia să îşi cumpere maşina.