Atenţie, părinţi! Cum şi-a găsit o mamă bebeluşul după câteva secunde de neatenţie

Majoritatea parintilor isi iau toate masurile de siguranta posibile, indata ce copiii lor incep sa mearga prin casa de unii singuri, insa exista un pericol pe care multi nu il vad. O mama a postat cateva imagini cu un impact foarte puternic, ce s-au viralizat in timp record. Iata care sunt pericolele si la ce sa fii atent cand vine vorba de siguranta copilului tau.

Mama si-a luat ochii de la copil pentru cateva clipe, ca apoi sa descopere ca fetita ei, Gabby, are o arsura grava la gura. Mai jos poti vedea imaginile cu fetita surprinse imediat dupa accident, dar si la cateva zile, cand a inceput sa se vindece.

Mama explica intr-o postare de Facebook cum s-a intamplat nefericitul eveniment:

„Nu aveam de gand sa postez asta, pana cand am pus-o pe un grup de mamici si am descoperit ca cei mai multi parinti nu se gandesc de doua ori cand vine vorba de pericolul incarcatoarelor lasate la indemana copiilor. Pe 28 septembrie, fetita mea de 19 luni si-a bagat in gura un incarcator de telefon.

Am fost la medic, care a confirmat ca este o arsura electrica si ca nu prea ii pot da cu nimic, fara ca ea sa linga.

In orice alta zi, incarcatorul meu n-ar fi fost in priza si la indemana ei, dar din cauza unei zile incarcate, n-am avut timp sa il mut. A durat cateva secunde ca ea sa se arda. Nu a mai incercat vreodata sa-si bage incarcatorul in gura si niciodata n-a avut treaba cu el. In singura zi in care nu l-am mutat, l-a luat, l-a bagat in gura si s-a ales cu o arsura grava.

Parinti, bunici, bone, etc, va rog mutati incarcatoarele incat sa nu fie la indemana copiilor. Fetita mea a fost norocoasa. Urmatorul copil s-ar putea sa nu mai fie.”

Ulterior, femeia a publicat imagini actualizate cu rana fetitei, care se vindeca pe zi ce trece, scrie Baby Unica.

Desi povestea ar fi putut avea un final tragic, fetita a scapat ca prin urechile acului de pericols, insa cel mai probabil Gabby va ramane cu un semn pe viata din aceasta intamplare.