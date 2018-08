Atenţie, e liber prin Bucureşti! Un infractor a fugit de la tribunal

Polițiștii din București sunt în alertă după ce un bărbat reținut pentru furt a evadat din sediul Judecătoriei Sectorului 3.

Polițiștii care-l escortau sunt verificați pentru a se stabili cum a reusit bărbatul să fugă.

"Astazi, in jurul orei 15.00, Seica Ioan Valentin, de 39 de ani, a evadat din incinta Judecatoriei Sector 3. Barbatul era retinut sub aspectul savarsirii infractiunii de furt si a fost prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Cercetarile sunt continuate de Serviciul Investigatii Criminale in vederea depistarii persoanei si pentru tragerea la raspundere penala.

Au fost demarate verificari si cu privire la modul in care au actionat politistii din cadrul sectiei, care asigurau escorta persoanei aflate sub efectul ordonantei de retinere", transmite Poliția Capitalei.