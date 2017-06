Atentat la Londra. Declaraţia cutremurătoare a unei românce. "Pot să spun că există un Dumnezeu"

Florentina Marrot, o bănățeancă din Reșița, s-a aflat sâmbătă seara, la Londra, să-și viziteze fiica. Drumurile le-au dus pe mamă și fiică în epicentrul atacului calificat drept terorist, când trei atacatori au intrat cu un bus în mulțimea de pe London Bridge și apoi au coborât, înjunghiind oameni la întâmplare.

„Pot să spun că există un Dumnezeu care ne-a încetinit pașii, relatează Florentina Marrot în exclusivitate pentru Banatul Azi. Altfel, poate ne-am fi aflat printre victimele acestui atac. Plecasem în oraș să vizităm Observatorul și una din casele reginei. Eram la Meridianul Zero și de acolo voiam să plecăm la un club de salsa, unde se putea lua și masa. Dar, în drum spre clubul de salsa, a început ploaia și am schimbat direcția, încercând să găsim cel mai apropiat restaurant. Am găsit unul turcesc și ne-am oprit să mâncăm kebab. Sună un pic amuzant că am ajuns la Londra și tot la kebab ne-am oprit dar, în fine. Am ieșit pe la zece și jumătate. Erau sirene din toate direcțiile. Fiica mea s-a uitat pe internet să găsim adresa clubului unde voiam să ajungem, totuși și ce văd? Atentat terorist. Exact acolo. Unul dintre atacatori a intrat pe terasa localului și a rănit mai multă lume. Martorii spun că au văzut o fată efectiv tăiată la gât.", scrie banatulazi.ro.

Şapte persoane au fost ucise şi 48 au fost rănite în atacurile comise sâmbătă seară în centrul Londrei, în afară de cei trei presupuşi autori împuşcaţi mortal de agenţii serviciilor de securitate. Unii dintre răniţi sunt în stare critică.