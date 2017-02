Atenție, șoferi! COD GALBEN de ceață și polei în 6 județe

COD GALBEN de polei

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi dimineaţă, o atenţionare cod galben de ceaţă și polei, pentru 6 judeţe.

COD GALBEN

Valabil de la : 21-02-2017 ora 7:10 până la : 21-02-2017 ora 10:00



In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: Zona joasa;



Se vor semnala : local polei

COD GALBEN

Valabil de la : 21-02-2017 ora 7:00 până la : 21-02-2017 ora 9:00



In zona : Județul Vaslui;



Se vor semnala : Ceață care determină scăderea vizibilității, local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat condiții de polei

COD GALBEN



Valabil de la : 21-02-2017 ora 6:20 până la : 21-02-2017 ora 9:00



In zona : Județul Vrancea: Zona joasa;

Județul Iaşi;

Județul Botoşani;

Județul Galaţi;



Se vor semnala : Ceață care determină scăderea vizibilității, local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat conditii de polei

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că se semnalează ceaţă în judeţul Vrancea, pe DN2 Râmnicu Sărat –Adjud şi pe DN23B Râmnicu Sărat – Ciorăşti. Pe anumite porţiuni vizibilitatea este sub 50 de metri.