Atacantul lui Dinamo - Mattia Montini, dezamăgit de drumurile din România

Mattia Montini

Mattia Montini, atacant la Dinamo, a fost uimit de drumurile pline de gropi și extrem de aglomerate din România

Mattia Montini, atacantul din Italia legitimat la Dinamo, a vizitat Castelul Bran, după ce a auzit povestea lui Dracula. Fotbalistul nu a fost îngrozit de celebrul vampir, ci de drumul parcurs până la destinație.

”Am citit despre această locație și am zis s-o vizitez într-o zi liberă cu iubita mea. De la București ne-a luat șase ore până acolo, este mult prea mult. Când am ajuns acolo, ne-a pierit tot cheful de vizitat, deși castelul și împrejurimile sunt superbe”, a spus Mattia Montini.