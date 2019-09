Atac la Kovesi: „Din cramele lui Ghiţă şi piscinele politicienilor, în piscine europene”

Jurnalista Sorina Matei a reacționat dur la adresa Laurei-Codruța Kovesi, după ce a fost desemnată procuror-șef european în votul informal din Consiliul UE. Sorina Matei afirmă că „cel mai catastrofal procuror-șef al DNA” este bine că pleacă, „pe model Ghiţă, Maior, Bica”, „după ce-au făcut toată Justiţia praf şi ţăndări”.

Jurnalista de investigații Sorina Matei lansează valuri de critici la adresa lui Kovesi, despre care spune că nu o recomandă „profesionalismul”, „performanţa”, sau „rezultatele”, ci interesul europenilor în a avea un om maleabil, „care ştii că te ascultă”.

„Cel mai neperformant procuror General al României, cu două mandate la activ şi fără niciun rezultat, cel mai catastrofal procuror şef al DNA, care a reuşit să distrugă pe termen lung un DNA clădit cu greu, lâsându-l efectiv o caricatură care nu mai impresionează pe nimeni, o carcasă de conservă fără fond cu 40% achitări, demis de Curtea Constituţională şi care a încălcat constituţia şi legile ţării, a primit 17 voturi în COREPER din 22 în condiţiile în care 12 erau necesare, în cea mai puturoasă negociere politică europeană în care jocurile s-au văzut şi mirosit de la o poştă.

Pe Codruţa nu o vor politicienii că e bună sau ştie meserie, că n-au nevoie de asta. Pe Codruţa o vor jucătorii statelor, inclusiv americanii, pentru că e manevrabilă la comenzi pe care le execută întocmai, cu patos şi la timp.

Ceea ce ei au nevoie de fapt nevoie atunci când vor să fie investigate tranzacţii, operaţiuni finaciare, companii uriaşe, jucători importanţi la nivel european şi mondial. Nu contează că nu ştie nici Codurile Penale din ţara ei.

Pentru ei nici nu contează asta. Contează doar siguranţa pe care o conferă profilul personajului Kovesi, siguranţa, asigurările şi garanţiile că prin ea lucrurile sunt predictibile, unele graduale, maleabile, pentru că fix atunci lucrurile sunt stabile şi controlabile.

Tocmai de aceea, în timp, i s-a clădit prin operaţiuni masive de PR pe bani publici sau ale companiilor pe care nu le-a investigat, inclusiv prin ambasade care, evident, au propriile interese, o retorică care nu are nicio legătură cu realitatea şi cu omul. Ceva fiction, care nu există: alternative truths, altenative facts.

Asta s-a întâmplat tocmai pentru a o impune şi a-i crea o anvergură europeană unui om care nici nu ştie măcar să scrie corect româneşte. Asta pentru cine o cunoaşte cu adevărat.

Aşadar, dacă ai putea ca stat – să-ţi impui la şefia Parchetului European- un om care ştii că te ascultă, de ce n-ai face-o? Interesul mereu poartă fesul, nu profesionalismul, performanţa, rezultatele.

Este bine totuşi că Laura Codruţa Kovesi a evoluat tot prin puturoşenii politice. Din cramele lui Ghiţă şi piscinele politicienilor, va ajunge în alte piscine europene.

Un singur lucru mai are de făcut Codruţa: să-i ceară bani iar lui Ghiţă ca să dea înapoi cetăţenilor români cheltuielile ilegale cu chiria şi întreţinerea caselor pe care le-a ocupat ilegal ca Procuror General al României şi procuror şef DNA cu apartament în Bucureşti.

Altfel, pe model Ghiţă, Maior, Bica, este foarte bine că ne pleacă “valorile” după ce-au făcut toată Justiţia praf şi ţăndări. Aici oricum nu prea mai are cine să-i investigheze. Important e să dea şi banii cetăţenilor înapoi”, a scris Sorina Matei pe Facebook.

Ulterior, Sorina Matei a revenit cu o altă postare în care contestă performanța DNA de care vorbește Kovesi că a avut-o instituția în timpul mandaului său.

„După o criză de isterie, azi continuă marota minciunii publice for prosti.

Da, rezultatele vorbesc de la sine și sunt clare: 40% achitări la DNA și acum. Asta va dura câțiva ani. Și Parchetul General- un sanatoriu după 6 ani de condus.

Niciun premier condamnat pe mandatele tale. This is the real legacy. Performanță.

Pentru propaganda proștilor, Germania are rată de achitări pe infracțiuni de corupție în jur de 2%, Franța 7%, UK între 7-9%. Deci da, are cel mai mare succes în eșecuri totale”, concluzionează Sorina Matei.