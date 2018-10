Atac din PSD la Dragnea după eșecul lamentabil de la referendum

PSD se implică în campania pro-referendum

Referendumul pentru redefinirea familiei, asumat declarativ de PSD, dar eșuat lamentabil aduce primele critici la adresa liderului Liviu Dragnea chiar din interiorul PSD.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, cel care s-a poziționat în septembrie de partea liderilor social-democrați care au semnat scrisoarea anti-Dragnea, iese din nou la atac.

După eșecul referendumului din 6-7 octombrie, Robert Negoiță dă de înțeles că "liderul" partidului este rupt de realitatea comunității și nu șe înțelege problemele oamenilor.

Negoiță acuză conducerea PSD pentru aruncarea pe geam a sumei de 40 de milioane de euro banii folosiți în organizarea referendumului:

"Un lider este acela care reuseste sa convinga oamenii sa il urmeze in proiecte, in activitati si idei. Dar asta presupune ca liderul le reprezinta interesele, adica el cunoaste, intelege si isi asuma nevoile comunitatii in varful careia se pozitioneaza.

Nicio persoana care este rupta de realitatea comunitatii, care nu ii intelege problemele concrete si care nu are capacitatea de a prioritiza rezolvarea acestor probleme, in functie de ce este necesar si imediat, nu va putea fi cu adevarat un lider.

Nu pot sa nu ma gandesc si sa nu ma intreb: cate, dar cate lucruri necesare si utile pentru cetateni nu s-ar fi putut face cu cele peste 40 de milioane de Euro? Bani cheltuiti in aceasta activitate de weekend pe care o numim referendum...", a scris Negoiță pe Facebook.