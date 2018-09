Atac devastator la Tăriceanu, ştia de protocoale şi e demagog?

Deputatul Daniel Constantin, fost copreşedinte ALDE, sugerează că fostul său partener, Călin Popescu Tăriceanu, ori este demagog, atunci când e vorba de porotocoale, ori nu ştie ce fac subalternii săi.

"În privinţa protocoalelor de colaborare, eu am admirat iniţial ce spune domnul Tăriceanu că ne luptăm cu statul paralel, nu suntem de acord cu protocoalele în care se vorbeşte de echipe mixte (...) între SRI şi procuratură. Am fost surprins să ne ofere muniţie chiar domnul Dragnea, care ne-a spus zilele acestea că există un protocol semnat de mâna dreaptă a domnului Tăriceanu - Graţiela Gavrilescu şi este pe site-ul Parchetului, semnat chiar în februarie 2018. (...) Doamna Graţiela Gavrilescu vorbeşte în acest protocol exact de ceea ce demonizează domnul Tăriceanu", a spus Daniel Constantin, într-o conferinţă de presă, citat de Agerpres.



Mai precis, protocolul prevede "constituirea de grupuri de lucru comune între procurori şi angajaţi în Ministerul Mediului sub coordonarea procurorilor".



Întrebarea lui Daniel Constantin, actualmente aliat al lui Victor Ponta în mişcarea Pro România, este dacă Tăriceanu ştia de acest protocol? "A girat domnul Tăriceanu şi ceea ce ne spune public este demagogie?", s-a întrebat, retoric, Daniel Constantin.