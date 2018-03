Teroare la Viena: cel puţin trei oameni înjunghiaţi. (VIDEO)

UPDATE 23:20: Informaţii încă neconfirmate despre încă un rănit, în urma celui de-al doilea atac.

UPDATE 23:15: Poliţia vieneză a confirmat, pe twitter, că au fost două evenimente, însă nu a oferit nicio informaţie despre al doilea, cu excepţia faptului că s-a petrecut lângă o staţie de metrou, în aceeaşi zonă în care a avut loc şi primul atac.

UPDATE 23:00: Pe reţelele de socializare circulă informaţii despre un al doilea atac, în apropierea unei staţii de metrou.

UPDATE 22.30: Autorităţile au difuzat prima fotografie cu suspectul, surprins într-o staţie de metrou. Primele speculaţii sunt că ar fi de origine arabă.

UPDATE: Garniturile de metrou nu mai opresc la staţia de metrou din apropierea locului unde a avut loc atacul. Martori povestesc că înainte ca cele trei victime să fie înjunghiate, ar fi avut loc o luptă, probabil pentru a se apăra de atacator.

Mesajele postate pe twitter de oameni care au asistat la atac avertizează că agresorul loveşte la întâmplare şi fuge. Cele trei victime, un bărbat şi două femei, tatăl, mama şi fiica, au fost transportate de urgenţă la spital, iar o operaţiune de amploare a poliţiei şi a trupelor speciale este în desfăşurare.

