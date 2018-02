America, din nou în stare de şoc! Masacru armat într-un liceu: 17 morí şi zeci de răniți (VIDEO)

Un individ a deschis focul în Liceul Marjory Stoneman Douglas din orăşelul Parkland, situat în statul american Florida. Departamentul Pompierilor din comitatul Broward a comunicat că cel puţin o persoană a fost ucisă în incident, informează postul WSVN, afiliat CNN. Biroul şerifului local a anunţat că între 20 şi 50 de people au fost rănite, relatează postul Fox8. Cel puţin cinci răniţi sunt în stare gravă.

O persoană a fost evacuată pe o targă şi urcată într-o ambulanţă, potrivit imaginilor difuzate din elicopter la postul de televiziune NBC6. Alte cinci au primit îngrijiri medicale în apropierea liceului, a informat postul local FOX-10 TV.

Atacatorul, pe numele său Nikolas Cruz , care urmase cursurile respectivei unităţi de învăţământ şi fuses exmatriculat din motive discuplinare, a fost reţinut.

În timpul atacului, elevii şi profesorii au fost sfătuiţi să se baricadeze în clase până vor fi evacuaţi în siguranţă.

Imagini difuzate la posturi locale de televiziune au arătat mai multe ambulanţe, maşini de pompieri şi numeroase maşini de poliţie adunate în vecinătatea liceului Marjory Stoneman Douglas High School din Parkland, pe coasta de est a Floridei, între Boca Raton şi Fort Lauderdale.

Preşedintele Donald Trump a fost înştiinţat despre acest nou atac, transmiţând un mesaj de solidaritate pe Twitter. Este al 18-lea incident armat petrecut, de la începutul anului, într-o şcoală din SUA. Cazul redeschide dezbaterea despre legislația americană a armelor de foc, în mod tradițional mult prea permisivă.

În 2012, 26 de oameni şi-au puerdut viaţa într-un atac asemănător, într-o școală din Connecticut.

