Atac armat la un festival din SUA: 20 de victime

Incidentul a avut loc în New Jersey, acolo unde doi bărbaţi au deschis focul la un eveniment la care participau o mie de oameni.

Unul dintre agresori a fost ulterior ucis, în timp ce al doilea a fost rănit şi reţinut de poliţişti. 16 dintre răniţi au răni provocate de gloanţe, iar un copil de 13 ani se află în stare critică.

Poliţiştii au găsit mai multe arme automate la faţa locului şi au deschis o anchetă pentru a descoperi cauzele atacului.

A shooter opened fire during a 24-hour arts festival in Trenton, New Jersey. Witnesses say several people have been injured. https://t.co/PYan7e1TwG pic.twitter.com/wW3r3IqUBJ