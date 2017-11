Astrolog, previziuni despre șeful PSD: „Punând harta României peste harta lui Liviu Dragnea...”

Astrologul Daniela Simulescu a vorbit la REALITATEA TV despre liderul PSD, Liviu Dragnea, precizând că potrivit zodiei sale „are puterea de a renaște de fiecare dată”, iar acum „are o poziție foarte puternică”.

Astrologul Daniela Simulescu a declarat la REALITATEA TV că Liviu Dragnea este născut în Scorpion și este o persoană foarte ambițioasă, foarte mândră, foarte focusată, foarte concetrată și are puterea de a renaște de fiecare dată.

„Punând harta României peste harta domnului Dragnea, am observat că domnul Dragnea are momentul în care s-a născut Neptun la gradul 12 în Scorpion. România are sufletul, Luna, în harta din 1 decembrie 1918, în Scorpion aproape de gradul 12. În momentul în care punem harțile una peste cealalaltă, am zice noi în astrologie că Neptunul dl Dragnea vine peste Luna României. Luna care înseamnă popor, suflet, femei. Tot ce înseamnă noi, ca ființe. În momentul în care Neptun vine peste Luna cuiva persoana cu Luna, matematic vorbind, zicem că este puțin vrăjită. I se pare că i se alină rănile, că este înțeleasă, că i se fac lucrurile. Dar de cele mai multe ori nu este așa. Dl Dragnea în acest moment are o poziție foarte puternică, între Pluto al lui natal care este în Fecioară și Neptunul din Pești ceea ce înseamnă că simte că-i scapă puterea”, a explicat Daniela Simulescu la REALITATEA TV.