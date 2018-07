Astăzi este ziua de naştere a Gabrielei Firea. Urarea lui Pandele: "Degeaba unii îţi vor răul.."

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, împlineşte astăzi 46 de ani.

Soţul Gabrielei Firea, Florentin Pandele, a postat pe Facebook un mesaj în care îi urează la mulţi ani, dar mai precizează "Degeaba unii oameni iti vor raul daca Dumnezeu iti vrea binele!"

"La multi ani, iubita mea sotie!

Sa fii sanatoasa, puternica sufleteste, sa faci fata tuturor provocarilor si nedreptatilor, sa nu uiti ca noi te asteptam cu drag in fiecare seara acasa si te intelegem cat esti de epuizata si surmenata, sa fii mereu asa cum te stiu eu si intreaga familie : iubitoare, iertatoare, saritoare sa vii oricui in ajutor, calma si inteleapta, echilibrul nostru. Am vrea sa te ajutam mai mult cand iti este greu dar stim ca nadejdea unui om credincios ca tine este numai in Bunul Dumnezeu. "Degeaba unii oameni iti vor raul daca Dumnezeu iti vrea binele!", a scris acesta.