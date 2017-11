Astăzi este 11.11. Intrarea într-o nouă dimensiune şi Flăcările gemene. Cum te afectează

Ti s-a intamplat si tie sa vezi numere repetitive? Cu siguranta te-ai intrebat de ce se intampla acest lucru. Cand eram copii, aceste stranii sincronicitati erau stimulent pentru joaca: '11:11, pune-ti o dorinta!', dar poate ca undeva, acolo, exista un adevar profund al acestui joc. Data de 11.11 este considerata a fi o zi importanta. Afla, din materialul urmator, de ce.

Intrarea intr-o noua Dimensiune



11_11 este una dintre cele mai intalnite sincronicitati si, din punct de vedere spiritual, 11 ar fi de fapt un semnal pe care Universul ni-l da atunci cand ne aliniem la ordinea lui, 11:11 este considerat „codul trezirii”.



Iata de ce, data de 11.11 este speciala. Astrul noptii simbolizeaza subconstientul, nevazutul, interiorul, tot ceea ce ne misca fara ca noi sa stim. Semnificatia acestui moment este intarita si de sarbatoarea Sfintilor Mihail si Gavril (8 noiembrie), entitati superioare, care ne sprijina in procesul de inaltare la statutul de OM, scrie garbo.ro.



Numarul 11 semnifica rabdarea, spiritualitatea, sensibilitatea, intuitia, compasiunea si idealismul. Oamenii care sunt atrasi de numarul 11 si de aceasta sincronicitate opereaza la un alt nivel energetic decat majoritatea celorlalti si, cand doi oameni cu aceasta vibratie se intalnesc, energia care se formeaza intre ei este foarte puternica.



Este foarte interesant ca multi oameni din intreaga lume au inceput sa vada si sa se conecteze la aceasta sincronicitate, de aceea exista si teoria ca Omenirea ar intra intr-o noua Dimensiune a Constiintei Colective.



11_11 este felul Universului de a ne a atrage atentia asupra sufletului nostru si intuitiei. El serveste drept alarma care ne arata oportunitati care nu trebuie ratate in aceasta viata. Faptul ca vedem mai des aceasta secventa numerica inseamna ca Universul incearca sa ne deschida ochii cu privire la sincronicitatile din jurul nostru. Cel mai adesea observam aceasta sincronicitate sub forma orei: 11:11.



11:11: Intalnirea dintre Flacarile Gemene



11:11 este, in acelasi timp, un semn al intalnirii dintre Flacarile Gemene.



Flacarile Gemene sunt un simbol ezoteric si semnifica dragostea eterna si ideala intre doi iubiti. Intalnirea dintre flacarile gemene este considerata a fi o noua dimensiune in ceea ce priveste relatiile de iubire, pentru ca aceste relatii propulseaza cresterea individuala, ajutand la evolutia umana. Tot mai mult, relatiile vor insemna o contributie la cresterea spirituala a omenirii. Persoana care reprezinta flacara noastra geamana nu va reprezenta doar cineva care ni se potriveste, ci o persoana care ne provoaca sa devenim fiinte mai bune.