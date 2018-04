Asta e maşina pe care comuniştii au construit-o în secret. Cum arată mastodontul cu 2 mitraliere

In jur de 60 de vehicule ABI au fost construite. Dozuă exemplare se afla la Muzeul Militar din Bucuresti. Masina avea 2 mitraliere pe turela superioara. Galeria Foto.

ABI inseamna Autovehicul Blindat pentru Interventie si este numele pe care l-a purtat o serie de aproximativ 60 de vehicule construite intre 1978-1979 de uzina Automecanica Moreni, conform 4tuning.ro.

Vehiculele ABI erau construite pe sasiuri de ARO 240. Sasiurile gata echipate cu motor si cutie veneau de la Campulung la Moreni unde primeau noua caroserie blindata. Blindajul era realizat din placi de otel sudate care aveau grosimi cuprinse intre 4 si 10 milimetri. Acest blindaj subtire era bun doar in cazul armelor de calibru mic si in cazul schijelor, dar gloantele unei mitraliere precum AK-47, cu calibrul de 7,62 mm, perforau placile de otel in cele mai multe cazuri...

Cum arată aceste ABI, în Galeria Foto.