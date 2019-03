Asociațiile de magistrați, critici dure pentru şeful Secţiei speciale / Foto: Inquam Photos

Trei asociații de magistrați au reacționat, vineri, în termeni duri, după declaraţiile şefului Secţiei de investigare a magistraţilor, Gheorghe Stan, şi au adus argumente pentru a le combate.

Asociatiile de procurori si judecatori demonteaza, intr-un comunicat comun, declaratiile sefului Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.



Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor si Asociatia Initiativa pentru Justitie au constatat ca datele prezentate de Gheorghe Stan, adica 1422 de dosare preluate si 3000 clasate de SIIJ, nu se potrivesc cu datele din Raportul de activitate al Ministerului Public in anul 2018.







Raportul se refera la 1.422 de dosare repartizate Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, din care au fost solutionate in anul 2018 un numar de 127, scrie ziare.com.



"Cu privire la acelasi aspect, ne exprimam consternarea vizavi de imprejurarea ca, desi la data de 27.08.2018 Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a solicitat Inspectiei Judiciare sa comunice numeric, cate din cauzele inregistrate in perioada 2014 - 2018 pe rolul Directiei Nationale Anticoruptie ii vizeaza, defalcat pe judecatori (iar in acest caz, defalcat pe specializarea judecatorului, penal/civil) si pe procurori, precum si ce procent din cauzele in discutie au fost inregistrate subsecvent unei/ (ui) plangeri/denunt, respectiv unei sesizari din oficiu, nu am primit nici pana in prezent un raspuns.



In schimb, domnul procuror Gheorghe Stan, adjunct al sefului Inspectiei Judiciare la momentul formularii acestei cereri ramase fara raspuns, in prezent procuror sef al Sectiei speciale, alege sa comunice opiniei publice o parte din raspunsurile la solicitarea noastra, intr-o forma complet lipsita de rigurozitate si susceptibila de echivoc", se arata in comunicatul asociatiilor de magistrati.



Asociatiile de magistrati combat si afirmatiile dlui Stan potrivit carora infiintarea SIIJ ar fi fost apreciata de Comisia de la Venetia si prezinta pe larg in comunicat pozitiile formulate de Comisia de la Venetia, GRECO si MCV, prin care se exprima ingrijorarea in privinta SIIJ si solicitarea sa se renunte la ea. Comunicatul aminteste ca proiectul de modificare a legilor justitiei, care prevedea infiintarea SIIJ, a fost avizat negativ de CSM.



Totodata, Asociatiile de magistrati atrag atentia ca, prin competenta exclusiva a SIIJ de anchetare a tuturor infractiunilor comise de magistrati, se poate crea o imunitate de facto pentru procurorii din cadrul sectiei.



"Pana la aparitia acestei structuri, prin noile legi ale justitiei modificate, niciun procuror care facea parte dintr-o structura de parchet nu putea asigura imunitate penala totala de facto altui procuror facand parte din acelasi grup restrans (structura de parchet) si nici impreuna nu puteau asigura o imunitate penala totala de facto oricarui alt magistrat. Pana la momentul infiintarii sale, magistratii erau cercetati penal fie de catre DNA, pentru comiterea unei infractiuni de coruptie, fie de catre Parchetul de pe langa o Curte de Apel - pentru cei avand grad pana la nivelul corespunzator acestei instante - pentru savarsirea oricarei alte infractiuni", mai spune sursa citata.