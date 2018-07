ASE confirmă în Top Shanghai 2018 poziția de lider al învățământului superior economic din România

ASE a remis un comunicat de presă în care evidenţiază poziția de lider al învățământului superior economic şi de administraţie publică din România.

Iată comunicatul:

"Pentru al doilea an consecutiv, ASE confirmă în Top Shanghai 2018 poziția de lider al învățământului superior economic şi de administraţie publică din România.

Academia de Studii Economice din București se menține pentru al doilea an consecutiv în cel mai prestigios clasament universitar din lume – Top Shanghai 2018, cu rezultate notabile în domeniile Științe economice, Administrație publică, Administrarea afacerilor și Management.

ASE ocupă locul 201-300 în domeniul Științe economice, în care sunt incluse 500 de instituţii de învăţământ superior din întreaga lume. Pe primele trei locuri din acest domeniu se află universităţile americane Harvard University, University of Chicago şi University of California, Berkeley, ASE devansând universităţi de prestigiu precum City University New York - Baruch College (SUA), EDHEC Business School (Franța) și University of Liverpool (Marea Britanie).

În acest an, ASE intră în Top Shanghai cu încă trei domenii: Administrație publică (locul 151-200), Administrarea afacerilor (locul 201-300) și, respectiv, Management (locul 401-500). Performanțele reflectate de Top Shanghai 2018 sunt confirmate și de numărul mare de candidați la programele universitare de licență în cadrul etapei de Admitere din iulie 2018.

Clasamentul Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2018 ia în calcul peste 4000 de universităţi şi 54 de subdomenii din cadrul următoarelor domenii fundamentale: ştiinţele naturii, inginerie, ştiinţele vieţii, ştiinţe medicale şi ştiinţe sociale. Criteriile luate în considerare sunt: numărul de publicaţii în domeniul de specialitate, impactul citărilor în baza de date InCites ale publicaţiilor din domeniul de specialitate, ponderea publicaţiilor scrise în colaborare cu autori internaţionali, numărul articolelor publicate în jurnale de top din domeniul de specialitate, numărul cadrelor didactice câştigătoare ale unui premiu de prestigiu în domeniul respectiv.

Poziționarea de succes în clasamentul Top Shanghai 2018 în patru domenii - Științe economice, Administrarea afacerilor, Administrație publică și Management – vine ca o nouă recunoaștere a calității proceselor de educație și cercetare științifică derulate în Academia de Studii Economice din București, în acest an în care sărbătorim 105 ani de la înființarea universității și Centenarul Marii Uniri".