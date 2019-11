Aşa să faci cea mai bună ciorbă de perişoare. Secretul pe care puţin bucătari îl ştiu

Ciorbă de perişoare cu smântână

Vă oferim o reţetă delicioasă de ciorbă de perişoare, cu smântână. Pentru ca gustul ciorbei de perişoare să fie ca cel din restaurantele cu specific românesc, vă sfătuim să adăugaţi la fiert câteva costiţe de porc

Ingrediente - 4 portii:

4 costite de porc

1 morcov mare

30 ml ulei

2 cepe





1/2 telina mica

150 gr smantana

1 lingura faina

1 legatura de patrunjrel

sare si piper dupa gust

Pentru servit – zeama de lamaie

Pentru perisoare

250 gr carne tocata (amestec vita-porc)

1/2 ceapa

1 lingura orez

1 ou

1 lingurita gris

2 fire de patrunjel

sare si piper

Mod de preparare:

Costitele se pun la fiert in 1,800 ml apa rece. Se fierb, la foc mediu, cu capac, pentru 40 min.



Zarzavatul se da pe razatoare si se caleste in ulei, pana se inmoaie.



Adaugam zarzavatul calit in supa si se mai lasa la fiert, cca 20 minute (pana sunt fierte).



Umezim mainile si formam perisoarele -bile de dimensiunea unei nuci. Se micsoreaza focul si punem perisoarele in supa. Lasam la fiert cca 10 min, timp in care avem grija sa indepartam spuma formata.



Intr-un bol se amesteca smantana cu faina si adaugam treptat 3-4 polonice de supa fierbinte.



Turnam compozitia de smantana in oala cu supa amestecand continuu pentru a nu se branzi. Se mai lasa cca 5 min la foc foarte mic (fara sa clocoteasca). Se adauga patrunjelul tocat marunt, sare si piper dupa gust.

Se serveste cu lamaie.

Sursa: bucataria-romaneasca.ro.