Aşa înmulţeşti cu succes orhideea. Trucul care o face să înflorească tot timpul

Daca iti plac orhideele, insa renunti la ele pentru ca nu stii cum si le ingrijesti sau crezi ca nu ai suficiente resurse financiare pentru a-ti decora interiorul cu aceste flori, iti aratam o metoda perfecta de a trasforma o singura orhidee in o suta de bucati.

Visezi ca pe pervazul tau sa vezi o adevarta galerie de flori? Pentru a obtine aceasta minunatie nu ai nevoie de o suma enorma de bani pentru a cumpara zeci de tipuri de flori!



Cum stimulezi cresterea radacinilor?



Dintr-o singura orhidee poti obtine o suta de flori. Pentru asta vei avea nevoie de muschi sphagnum. Muschiul este uscat, de aceea e nevoie sa fie muiat in apa. Din muschiul inmuiat, cu ajutorul unui fir de ata formeaza doua bile. Cu ajutorul aceleiasi ate, atent pentru a preveni deteriorarea plantei, leaga muschiul de partea inferioara a germenului.



In continuare e nevoie sa creezi efectul de sera. Pentru a obtine acest lucru, infasoara muschiul intr-o pelicula, pe care trebuie sa o scoti zilnic pentru minim jumatate de ora, ca sa nu apara mucegai. Cand vei scoate pelicula, stropeste musciul cu apa. Dupa 10 zile, vor aparea primele radacini. Poti rasadi germina doar cand apar minim 3 radacini.



Inmultirea plantei



Ia orhideea uscata si taie tulpina cu foarfeca, undeva la 1 centimetru de la radacini, si apoi se taie lungimea de 10-15 centimetri din butase. Pune butasii intr-un vas mic, alungit si cu gauri in partea de jos.



Presara un pic de nisip si distribuie muschii ramasi. Este important ca, inainte de plantare, solul sa fie umezit. Planteaza butasii cu atentie la o distanta de 3 cm unul de altul. Acopera-i cu o folie pentru a crea efectul de sera. Dupa 3-4 luni, butasii vor prinde radacini. Atunci vor putea fi plantati in ghivece individuale.



De asemenea, va trebui sa aerisesti butasii dimineata si seara, timp de 15 minute, si sa umezesti solul. Atunci cand locul unde au fost taiati mugurii se va usca – dupa aproximativ 3-7 zile – va trebui sa fertilizezi orhideele. Dar, ca sa nu arzi radacinile, va trebui initial sa uzi planta. Apoi lasa giveciul intr-un vas cu apa, unde a fost diluat de ingrasaminte.