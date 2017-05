Aşa faci cele mai delicioase chifteluţe de dovlecel

Cum să faci chifteluţe de dovlecel delicioase? Iată reţeta!

Ingrediente:



3 linguri faina

2 dovlecei mici

1 ou

marar

2 catei usturoi

piper

sare

ulei pentru prajit



Mod de preparare:



Dovleceii i-am curatat de coaja, i-am ras prin razatoarea cu ochiuri mari, apoi am presarat putina sare si am lasat putin sa-si lase zeama. Dupa cca 20 minute, am strans in palme razatura de dovleac si am eliminat toata zeama. Am amestecat dovleacul cu oul batut, patrunjelul, piperul, cateii de usturoi pisati, iar la final faina. A rezultat o compozitie legata dar moale.

Intr-o tigaie am pus ulei, iar cu ajutorul unei linguri (udate inainte) si cu palmele umede, am format chiftelutele pe care le-am prajit cateva minute pe ambele parti. Le-am scos pe un servet de hartie pentru a-si absorbi uleiul in exces.

Am servit chitelutele calde, alaturi de un sos facut din usturoi, castravete ras si iaurt slab.

Sursa: bzi.ro