Aşa faci cel mai bun bulz moldovenesc. Un deliciu!

Retetele de bulz sunt delicioase, de aceasta data va prezentam o varianta de bulz modovenesc, pregatit atat in varianta traditionala cat si in varianta moderna.

Ingrediente:

Mamaliga facuta din malai, apa si sare,

Branza de burduf,

Kaiser sau costita afumata,

Ulei

slaninuta,

putina smantana,

putin unt.



Mod de preparare (varianta traditionala):

Se pregateste o mamaliga din malai, apa si sare. Se lasa sa se raceasca, o zi. Branza de burduf se scoate de la frigider si se sfarama putin. Kaiserul si slaninuta se taie feliute subtiri, iar untul se scoate si se lasa sa se inmoaie.



Mamaliga rece se imparte in 3 parti, pentru 3 portii. Fiecare bucata de mamaliga se modeleaza in mana, se turteste, se face in mijlocul ei caus, in care se pune branza, o bucatica de unt, kaiserul cu slaninuta, apoi se modeleaza bulzul ca pe o galusca mai mare bine inchisa.



Boturile de mamaliga astfel pregatite se pun pe gratar pana s-a topit branza inauntru si a facut mamaliga crusta pe dinafara. Apoi se servesc calde la cina cu smantana deasupra.

Mod de preparare (varianta moderna):

Se pregateste o mamaliga din malai , apa si sare.

Kaiserul si slaninuta se prajesc in putin unt. Se adauga mamaliga fiebinte, proaspat pregatita si branza de burduf si se amesteca totul.



Se toarna intr-o farfurie, se adauga un ou (optional) si se rade branza sarata deasupra.

