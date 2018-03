Cum arată declaraţia unică 212 pentru persoane fizice: 7 formulare într-unul singur

26 martie - termen fiscal important. Cine trebuie să treacă urgent pe la ANAF

Formualrul declarației unice 212, cea care comasează şapte formulare fiscale pentru persoanele fizice a fost postat pe site-ul ANAF. Iată cum arată noul formular şi ce trebuie să ştii pentru a-l completa.

Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" și, în lista de formulare, va avea numărul 212-Declarația 212 sau Formularul 212.

Noul formular înlocuiește un număr de 7 declarații pe care, în funcţie de tipul de activităţi şi/sau a formei de angajare, contribuabill persoane fizice sunt obligaţi să le depună. Aceste formulare sunt 200, 201, 220, 221, 600, 604, 605.

Formularul 212 propus este structurat in doua parti principale (capitole) prin care persoanele fizice declara:

a) In prima parte, informatii privind veniturile realizate in anul 2017, precum si informatii referitoare la optiunea contribuabilului cu privire la destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net/castigul net anual impozabil;

b) In cea de-a doua parte, informatii privind impozitul pe veniturile estimate a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate in anul 2018.

De asemenea, prin intermediul formularului, contribuabilii au posibilitatea stabilirii unor bonificatii (5% din obligatia anuala estimata) care se acorda, potrivit legii, in situatia in care sumele datorate se platesc integral pana la data de 15 decembrie 2018(...). Puteţi vizualiza instrucţiunile de completare aici.