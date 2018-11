Artrita: Trei factori de risc

Artitră, factori de risc

Artrita este un termen generic prin care se denumeste inflamatia de la nivelul articulatiilor.

Artrita. Cel mai frecvent, inflamatia se localizeaza la nivelul articulatiilor soldului, genunchilor si coloanei vertebrale, producand durere si discomfort in timpul miscarii. Dar, artrita poate afecta si alte articulatii, inclusiv articulatii mici precum cele ale degetelor sau ale gatului.

Cartilajul care imbraca oasele are rol protector, dar si de a absorbi din socuri. Dar, aceasta calitate se poate pierde cand cartilajul se subtiaza sau isi pierde hidratarea si flexibilitatea. Pe masura ce cartilajul se deterioreaza, tendoanele si ligamentele sunt din ce in ce mai tensionate si apare durerea.

Iar cand afectiunea progreseaza si mai mult, iar cartilajul este deteriorat complet, oasele ajung sa se frece unele de altele si apare si durerea osteoarticulara. Nimeni nu este ferit de riscul de a face osteoartrita. Chiar daca boala este mai frecventa la varstnicii cu varste peste 60 de ani, chiar si tinerii intre 20 si 30 de ani pot suferi de osteoaartrita. Iata topul celor mai frecvente trei cauze.

Artrita. Ereditatea

Exista persoane care pot mosteni o serie de gene care modifica procesele responsabile pentru regenerarea cartilajului osos. Acest lucru determina nenumarate probleme la nivel articular.

De asemenea, persoanele care au deformari osoase precum scoliozele sau cifozele au pedispozitie pentru afectiuni osteoarticulare.

Artrita. Obezitatea

Kilogramele in plus cresc in mod considerabil riscul de deteriorare articulara.

Cel mai des, in cazul persoanelor obeze au de suferit articulatiile de la nivelul soldului, genunchiului si coloanei, adica articulatiile „de sustinere”. De aceea, mentinerea greutatii in limite normale incetineste progresia osteoartritei.

Artrita. Uzura articulara

Intensa folosire a articulatiilor poate creste riscul de a dezvolta osteoartrita.

De exemplu, persoanele al caror loc de munca implica flexarea repetata a genunchilor au un risc sporit de a face osteoartrita la aceasta articulatie.

De asemenea, dactilografele si persoanele care folosesc frecvent tastatura calcualtorului pot suferi de osteoartrita la nivelul degetelor mainilor cauzata de intensa solicitare articluara la acest nivel, scrie secom.ro.

Si pianistii sunt o categorie de risc in privinta durerilor osteoarticulare la nivelul degetelor si li se recoamnda administrarea de suplimente alimentare de intretinere.