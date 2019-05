Arnold Schwarzenegger, atacat de un bărbat ca-n filme

În timp ce discuta cu fanii săi la un eveniment sportiv, actorul a fost lovit în spate cu picioarele de către un individ necunoscut.

Deşi spectaculos, atacul nu a părut că l-a deranjat prea tare pe Arnold, care şi-a informat apoi fanii că nu a păţit nimic.

Agresorul a fost imediat reţinut de către unul dintre body-guarzii starului american.

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.