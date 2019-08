Așa faci cei mai delicioşi ardei umpluţi! Rețetă

ARDEI UMPLUTI reteta

ARDEI UMPLUŢI reţetă. Ardeii umpluţi cu carne sunt o mâncare preferată de mulţi în timpul verii.

ARDEI UMPLUŢI reţetă. Ingrediente:

12 buc. ardei gras

500 gr carne tocata -500gr

100 gr orez

2 cepe

500 gr rosii proaspete

50 gr sare

15 gr piper

100 ml ulei

100 gr marar

100 gr patrunjel

ARDEI UMPLUŢI reţetă. Mod de preparare:

Ardeii se spala si li se indeparteaza cotorul usor in asa fel incat acestia sa nu se sparga. Ceapa se curata, se spala si se toaca marunt. Intr-un vas se amesteca carnea tocata, ceapa, orezul, bulionul, sare, piper, marar, patrunjel. Cu aceasta compozitie se umplu ardeii si li se pun capace din rondele de rosii care se aseaza in cratita cu capacele in sus turnindu-se apa fiarta deasupra.

Se introduc la cuptor. Rosiile de dau prin robot si se calesc in ulei. Se toarna apoi peste ardei, se condimenteaza sosul cu sare si piper si se continua fierberea.

Se servesc calzi, cu verdeata tocata marunt.