Ardeiul iute îşi poate salva viaţa! Ce este capsaicina şi ce efect are asupra organismului nostru

Ardei iute capsaicina. Ardeiul iute contine o substanta numita capsaicina, cea care “pisca”.

Ardei iute capsaicina. Cu cat mai iute este ardeiul, cu atat mai multa capsaicina contine.

Capsaicina este un inhibitor puternic al substantei P, o neuropeptida asociata cu procesele inflamatorii.

Capsaicina este subiectul a numeroase cercetari avand potential ca tratament eficient pentru tulburari senzoriale ale sistemului nervos, inclusiv dureri asociate cu artrita, psoriazis și neuropatie diabetica.

Durerile cauzate de iuteala ardeilor se datoreaza unui grup de substante fitochimice numite capsaicinoide, care actioneaza asupra receptorilor durerii de la nivelul gurii si gatului.

Capsaicina este compusul cel mai important dintre capsaicinoide si se gaseste in diferite cantitati in ardei. William Scoville, un cunoscut chimist, a dezvoltat o scara a iutelii in functie de cantitatea de capsaicina din ardei.

Ardeii grasi se situeaza la zero (fara capsaicina), in timp ce speciile habanero pot trece de 350.000! In general, ardeii iuti mai mari au mai putina iuteala pentru ca au mai putine seminte si mai putina membrana alba (partea cea mai iute a ardeiului), in comparatie cu dimensiunea.

Remedii naturiste cu ardei iute

Ati crede ca atunci cand aveti dureri in gat ardeiul iute este ultima optiune. Cu toate acestea, ardeiul iute are efect de calmare datorita compusilor antiinflamatorii.

Ardei iute capsaicina. Daca suferiti de bronsita mancati ardei iute si alimente picante caci subtiaza mucusul din plamani, ajutandu-va sa il eliminati mai usor.

Durerea de dinti poate fi atenuata cu ardei iute. Remediu naturist cu ardei iute pentru dureri de dinti: puneti pudra de ghimbir si ardei iute tot pudra intr-o cana si adaugati apa pana formati o pasta. Imbibati o bucata de vata sau de tifon in pasta respectiva si puneti-o pe dintele dureros (nu si pe gingie! doar pe dinte).

Adaugati ardei iute in mancare atunci cand aveti febra. Capsaicina, ingredientul picant din ardeiul iute va va face sa transpirati si va accelera circulatia sangelui.

Ardei iute capsaicina. In caz de laringita sau tuse folositi urmatorul remediu naturist: amestecati doua linguri de suc de lamaie cu o lingura de miere si adaugati putin ardei iute. Mierea unge gatul calmand tesuturile iritate, in vreme ce lamaia reduce inflamatia si ofera o doza de vitamina C.

Ardeiul iute mareste circulatia sangelui in zona, accelerand procesul de vindecare. Puteti folosi si ceapa rasa care declanseaza reflexul de tuse si elimina flegma.

Slabire cu ardei iute. Intr-adevar, ardeiul iute slabeste caci stimuleaza metabolismul. Persoanele care doresc sa slabeasca pot manca ardei iute zilnic alaturi de alimentele lor de dieta.

Ardeiul lupta cu osteoartrita

Ardei iute capsaicina. Daca suferiti de osteoartrita aveti in vedere si tratamentul cu ardei iute! Este demonstrat ca se poate trata osteoartrita cu ajutorul capsaicinei.

Mai multe studii privind gestionarea durerii pentru neuropatie diabetica au enumerat beneficiile aduse de capsaicina topica pentrua atenua durerea asociata cu osteoartrita.

Reduce colesterolul

Ardei iute capsaicina. Studiile in domeniu au dovedit ca ardeiul iute reduce nivelul colesterolului din sange, nivelul trigliceridelor si agregarea plachetara. In acelasi timp, ardeiul iute creste capacitatea organismului de a dizolva fibrina, o substanta parte integranta a formarii de cheaguri de sange. Cei care mananca ardei iute au un risc mult mai mic de a face atac de cord, accident vascular cerebral si embolie pulmonara.

Sursa: prodieta.ro