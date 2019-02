Apel dramatic al lui Victor Ponta către conducerea PSD în plină ședință a partidului

Victor Ponta

Fostul premier PSD Victor Ponta a lansat un apel către conducerea partidului căreia i-a cerut să schimbe ”bugetul ticălos, golănesc și nesimțit”.

”Apel catre membrii CEX al PSD - schimbati AZI acest Buget ticalos, rusinos, golanesc si nesimtit!!! Sper sa va dea Dumnezeu “mintea de pe urma”!

In concret : In proiectul de Buget prezentat public au fost prevazuti la Autoritatea Electorala Permanenta 478.043 ROn ( peste 100 de milioane de euro) pentru “Finantare Partidelor Politice” - o crestere de 139% fata de anul 2018!

Am fost alaturi de dva timp de 15 in multe campanii electorale / am condus Partidul timp de 5 ani/ stiti toti foarte bine ca NU aveti nevoie de 100 de milioane de Euro pentru activitatea obisnuita / stiti toti foarte bine ca acesti buni nu sunt folositi pentru activitati de Partid ci pentru avioanele private, elicopterele, masinile de lux, soferii, secretarele catorva parveniti ( fosti argati ai lui Basescu si Vadim) care azi se autonumesc “sefii PSD”!

Daca mai aveti un gram de credinta in valorile social - democrate/ daca vreti sa mai va uitati macar o data fara rusine in ochii alegatorilor / daca vreti sa fiti toti considerati la fel de hoti si ticalosi ca si cei aflati vremelnic si din greseala la Prezidiul Partidului : cereti AZI ca cei 100 milioane de euro alocati pentru PSD, PNL, USR si ALDE sa fie trecuti la Ministerul Sanatatii pentru combaterea epidemiilor de gripa!

Sa va dea Dumnezeu “mintea cea de pe urma”!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.