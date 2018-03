Apel de ultimă oră! Subiectul Kovesi trebuie închis cât mai repede

Preşedintele Klaus Iohannis nu o va revoca pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, spune la RFI liderul UDMR, Kelemen Hunor. El cere ca subiectul să fie închis cât mai repede, pentru că există alte probleme mult mai importante de rezolvat.

Kelemen Hunor crede că Laura Codruţa Kovesi va rămâne la şefia DNA.

„Sunt convins că lucrurile aşa rămân, cum am văzut în aceste zile, fiindcă nici preşedintele nu cred că va avea motive sau argumente de a-şi schimba punctul de vedere anunţat încă înainte de acel raport al ministrului Justiţiei. Sigur, nici procurorul-şef nu-şi dă demisia, aşa rămâne şi eu cred că e bine să rămână aşa, dar ar trebui închis acest subiect, fiindcă dacă nu vom reuşi să trecem peste această chestiune, atunci iarăşi vom avea un an, un an şi ceva, până când expiră mandatul procurorului-şef, când se va discuta mult despre un subiect de altfel extrem de important, extrem de sensibil, dar fără nici o finalitate şi nu se va discuta despre lucruri importante”, a declarat Kelemen Hunor