Apel al rectorului Univer. din Bucureşti: Trebuie să punem o presiune continuă asupra politicienilor

Rectorul Universităţii din Bucureşti, profesorul Mircea Dumitru, afirmă că trebuie să se pună o presiune continuă asupra politicienilor ca să accepte condiţia unui discurs onest şi se declară optimist în forţa de atracţie şi puterea de iradiere pe care adevărul continuă să o aibă în societate.

"Cred că este foarte greu să vorbim despre adevăr ca atare în viaţa politică, dar noi, cei care devenim din ce în ce mai conştienţi de lucrurile rele care se pot produce dacă suntem foarte economicoşi cu adevărul şi dacă nu vrem să-l privim în faţă, noi trebuie să punem o presiune continuă asupra politicienilor şi atunci aceştia vor accepta totuşi condiţia unui discurs onest", a declarat pentru AGERPRES profesorul.

El consideră că nu trebuie să ne temem de adevăr, scrie stiripesurse.ro.

"Am un mesaj optimist. Nu trebuie să ne temem de adevăr, de demnitatea şi frumuseţea lui şi într-adevăr mesajul christic (n.r. - 'Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi'/Ioan 8.32) este mai mult decât actual astăzi, nu numai în România, ci peste tot în lume. Omul are nevoie de a fi din ce în ce mai sigur pe mijloacele lui intelectuale, dar şi pe cele emoţionale de a se apăra de fake-news, de veştile sau de noutăţile care sunt contrafăcute, de a încerca să iasă din acest moment cultural contorsionat pe care unii dintre noi îl descriu sub titlul generic de post-adevăr", a spus Mircea Dumitru.

Pentru rectorul Universităţii Bucureşti, adevărul continuă să aibă o foarte pregnantă prezenţă în viaţa politică şi morală.

"Nu putem vorbi de un post-adevăr, adevărul îşi păstrează forţa de atracţie şi puterea de iradiere. Dincolo de faptul că este un concept foarte important pentru filosofi şi logicieni ca mine care suntem interesaţi de teorii prin care să explicăm acest concept, adevărul continuă să aibă o foarte pregnantă prezenţă în viaţa politică şi morală", a arătat acesta.

Mircea Dumitru a susţinut duminică prelegerea cu tema "Despre teama de adevăr. Frământări ale unei epoci confuze", găzduită de Sala Mică a TNB, în cadrul programului "Conferinţele Teatrului Naţional".