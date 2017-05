Tensiuni în coaliția PSD-ALDE. Tăriceanu, nemulțumit de Grindeanu

Ape tulburi în Coaliţia de guvernare. Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, se declară nemulţumit de activitatea premierului Sorin Grindeanu. Tăriceanu îi reproşează şefului Executivului că nu îşi asumă programul de guvernare.

,,Am avut și eu propriile mele semne de întrebare (cu privire la Guvern - n.r.). De exemplu, în momentul în care legea salarizării unitare, care era un punct esențial al programului de guvernare, în loc să fie promovată de Guvern, a trebuit să o asumăm noi la nivelul Parlamentului, ca inițiativă parlamentară. Sigur că din punct de vedere procedural, politic, se poate și așa ceva, dar e normal ca angajamentele luate prin programul de guvernare să fie promovate de guvern.

Trebuie să vedem ce se va întâmpla cu crearea fondului suveran de dezvoltare, care de asemenea este o chestiune esențială pentru a ne pune în practică obiectivele de dezvoltare economică a României. Am înțeles că(...) de asemenea s-ar dori ca Parlamentul să fie cel care își asumă acest proiect. Sigur putem să procedăm și în acest fel, dar trebuie să înțelegem unde sunt și de ce sunt anumite rezerve la nivelul guvernului. Am să discut cu colegii mei din ALDE și am să-i întreb dacă au motive de insatisfacție(...)”, a declarat Tăriceanu.

Președintele Senatului a mai afirmat că o ședință a conducerii ALDE va fi un bun moment să verifice cu miniștrii informațiile care au apărut în spațiul public despre nemulțumirile la adresa premierului.