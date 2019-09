Apariţia lui MM Stoica la Realitatea Sportivă i-a produs un regret lui Boloni: "Sper să mă audă"

Mihai Stoica, fostul director sportiv al FCSB, a fost prezent acum două zile în studioul emisiunii Realitatea Sportivă. Astăzi, antrenorul Ladislau Boloni a spus că această apariţie publică a lui MM Stoica, de la Realitatea TV, l-a determinat să îşi exprime regretul pentru că l-a numit "pușcăriaș" pe Stoica în urmă cu câteva luni şi că speră ca MM să vadă mesajul.

Intervenţia TV la care s-a referit Ladislau Boloni a fost prezenţa lui Mihai Stoica în studioul Realitatea TV, la emisiunea moderată de Claudiu Giurgea acum două zile.

Redăm scrisoarea integrală a lui Ladislau Boloni:

"La începutul anului, in ianuarie, GSP a publicat un interviu amplu cu mine. Cu această ocazie, câteva persone amintite în interviu au avut reacții nervoase la cuvintele mele, neobișnuit de curajoase, dar sincere. Aceste reacții nervoase m-au făcut ca imediat să recitesc textul de câteva ori. Eduard Apostol, jurnalistul, foarte corect a folosit cuvintele mele, deci nu am nimic să-i reproșez. Reacțiile negative nu m-au deranjat. Totuși, imediat am simțit că folosirea unui cuvânt a fost o mare greșeală din partea mea.

In articol, tangențial, s-a vorbit și despre domnul Mihai Stoica. În legătură cu el am greșit. Am folosit cuvântul «pușcăriaș», și indiferent ce s-a întâmplat în viață, nu aveam dreptul la o asemenea expresie. Un cuvânt rău folosit provoacă pagube mai mari decât o palmă. Acest cuvănt rănește, chiar umilește. Imediat am regretat și regret și acum că m-am folosit de el.

Am încercat să-mi repar greșeala. L-am căutat de mai multe ori la telefon. Prin SMS și mesaj vocal l-am înștiințat că, de pe telefonul cu număr francez, Bölöni L. dorește să discute cu el. Nimic. Niciun răspuns. Poate și-a schimbat numărul de telefon. Poate că nu mai dorea să vorbească cu mine. În acest din urmă caz, îl înțeleg pe deplin.

Știu că înaintea derby-ului Craiova - Steaua, M. Stoica a avut o intervenție la TV. Această intervenție a dânsului mi-a dat ideea să mă întorc din nou spre el și să-mi exprim prin această cale regretul pentru cuvântul folosit. Sper ca de data asta să mă audă și să mă înțeleagă.

Și viața continuă...”

Ladislau Boloni"





În replică, Mihai Stoica a postat pe Facebook următorul mesaj: "Doar mari campioni pot avea un astfel de discurs. Respect, Bölöni Laszlo!"





