Apariția incredibilă în pădurile din Caraș-Severin. VIDEO

Asociația Wild Caraș-Severin a dat publicității imagini video din pădurile din Caraș-Severin cu un exemplar de șacal auriu, specie considerată dispărută din Banat, conform realitateaderesita.net.

”O specie despre care se vorbeste mult in ultima vreme, o specie despre care parerile sunt impartite. Exista foarte putine imagini si filmari cu sacalul auriu in vestul tarii, asa ca pentru noi e un mica victorie. Desi este privit ca un venetic, ca o spcie invaziva, sacalul se intoarce practic in vestul tarii, zona in care a mai fost prezent, dar a fost vanat pana la exterminare.

Şacalul auriu şi-a făcut apariţia în ultimii ani în vestul ţării, unde s-a instalat conforabil, iar populaţia a crescut constant în ultimii ani. În judeţele Caraş-Severin şi Timiş vorbim deja de o specie cu „state”, fiind semnalate haite de şacali care vânează aici”, a anunțat Asociația Wild Caraș-Severin.