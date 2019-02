Bucureștenii află, astăzi, dacă apa livrată de Apa Nova a fost sau nu un pericol pentru sănătate

Bucureștenii află, astăzi, cât de periculoasă a fost, de fapt, apa livrată de Apa Nova

Bucureștenii vor afla, astăzi, dacă apa livrată de Apa Nova a reprezentat sau nu un pericol real pentru sănătatea publică, dincolo de concentrația mai mare de clor, care a generat, la sfârșitul săptămânii trecute, o isterie generală pe rețelele de socializare și un război al declarațiilor între furnizorul de apă și Ministerul Sănătății.

"Luni vor veni rezultatele pentru compusi organici volatili - produsi care rezulta in urma reactiilor chimice care au loc in apa atunci cand se foloseste clor in cantitate mai mare", a declarat, la sfarsitul saptamanii, un specialist la care Ministerul Sanatatii a apelat pentru analize suplimentare.



Intrebat ce ar insemna pentru sanatatea populatiei o eventuala depasire a valorilor admise legal, specialistul a raspuns: "Nu vreau sa ma pronunt, nu avem de ce sa ne alarmam, le vedem si le discutam atunci."







"Pana la finalizarea analizelor microbiologice, recomandam prudenta si doresc sa precizez inca o data ca s-au luat masurile in urma sesizarilor unor cetateni care au avut reactii alergice, crize de astm. Deci comunicarea s-a facut pentru ca noi supraveghem sanatatea publica, nu dorim polemica cu nimeni", a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, scrie ziare.com.



"Pana cand vin rezultatele (luni - n.red.), recomandan prudenta. Noi avem niste recomndari care se mentin, le-am facut pe parcursul zilei de ieri. Pana cand vom avea si rezultatele microbiologice si proba de metale, recomandam categoric prudenta, dar e la latitudinea fiecarui cetatean", a intarit ministrul.



Pe de alta parte, Apa Nova a sustinut in tot acest timp ca apa este sigura pentru consum si a contrazis alerta Ministerului Sanatatii cu propriile analize.