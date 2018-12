Ce păţesc cei care beau constant apă cu lămâie. Nimeni nu-le spune că are acest efect distrugător

Igiena orala corecta este, desigur, indispensabila pentru mentinerea unui zambet alb, dar specialistii mai au inca un sfat important: sa avem grija ce alimente includem in dieta deoarece unele dintre ele pot determina colorarea dintilor. Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in, ne spune care alimente trebuie consumate cu atentie, pentru a evita aparitia unor efecte negative asupra danturii.

Zambetul alb si stralucitor a devenit unul dintre criteriile de frumusete in ziua de astazi, fapt pentru care multe persoane opteaza pentru solutii extreme, precum albirea dentara sau fatetele dentare. Pentru a evita inconvenientele inerente ale acestor proceduri, specialistii recomanda prevenirea patarii danturii prin adoptarea unor schimbari in dieta – una dintre cauzele externe ale colororarii dintilor.

“Alimentele si bauturile care coloreaza dintii sunt cele care contin acizi, tanine si alte substante cromogene. Acizii scot calciul din dinti producand microcavitati in care patrund mai usor substantele cromogene (substante intens colorate ce adera de dinte). La unele dintre aceste alimente am putea renunta, insa altele sunt benefice pentru sanatate, astfel incat este recomandat consumul lor cu moderatie”, spune doctor Mihaela Dan.

Cafeaua. Consumul de cafea este mai putin blamat decat al altor bauturi, ba chiar sustinut de unele persoane pentru anumite efecte pozitive. “Din pacate, bautura nelipsita din rutina de dimineata a multor persoane ingalbeneste dintii atat prin continutul de substante cromogene, dar si prin continutul crescut de acizi – lucru mai putin cunoscut. Un sfat pentru scaderea aciditatii este adaugarea laptelui in cafea”, recomanda specialistul ortodont.

Citricele. Apa calda cu lamaie dimineata a devenit o regula de baza in diete, insa aceasta bautura foarte acida poate eroda smaltul din dinti. “In general, citricele erodeaza la nivel microscopic smaltul, producand microcavitati in care se depun substantele colorante”, adauga doamna doctor Mihaela Dan.

Ceaiul. Poate este surprizantor pentru unele persoane, dar ceaiul pateaza dintii chiar mai mult decat cafeaua, din cauza taninelor si acizilor. Ceaiul verde produce patarea in gri a dintilor, greu de indepartat, iar ceaiul negru ingalbeneste smaltul.



Vinul. Desi unele persoane spun ca este recomandat pentru sanatatea inimii, vinul nu este cea mai buna alegere daca ne dorim dinti albi si stralucitori. Taninele si acizii pe care aceasta bautura ii contine au acelasi efect de colorare ca si in cazul ceaiului. In plus, alcoolul are un efect de deshidratare, iar scaderea fluxului salivar favorizeaza si mai mult colorarea dintilor, deoarece acestia nu mai sunt spalati in mod natural de saliva.

Fructe, legume si sucuri naturale de fructe. Din pacate, coacazele, afinele, sfecla rosie (prin substantele colorante), rosiile (prin continutul de acizi) pateaza dintii cu atat mai intens cu cat sunt consumate mai frecvent si in cantitati mai mari.

Jeleuri si bomboane colorate. Consumate mai putin de adulti si mai mult de copii, colorantii alimentari din compozitia lor se depun incet-incet pe suprafata smaltului dentar si devin hrana pentru bacteriile din gura. “Cand bacteriile se hranesc cu aceste zaharuri, sunt eliberati acizi care favorizeaza deteriorarea dintilor, patarea lor si aparitia de carii dentare”, spune specialistul ortodont.

Curry. Desi mirodeniile exotice pot oferi un gust deosebit mancarii, in acelasi timp ele pot si colorara dintii din cauza pigmentarii lor profunde. Cea mai buna metoda de a preveni efectele negative este sa le mancam nu foarte frecvent.

Prin urmare, daca unele cauze ale ingalbenirii dintilor (afectiuni generale, unele medicamente etc.) nu sunt in controlul nostru, alimentatia si fumatul in schimb sunt relativ usor de monitorizat, astfel incat sa reducem la minimum efectele negative asupra aspectului estetic al danturii noastre.

