Anunţul MAE, după atacul terorist de la New York

MAE reafirmă angajamentul ferm al României de a contribui la combaterea terorismului internațional, care reprezintă un atentat inadmisibil la adresa vieții unor persoane nevinovate.

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate atacul terorist care a avut loc aseară, la New York, soldat cu numeroase victime. Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleanţe familiilor victimelor și exprimă întreaga speranță pentru recuperarea rapidă a persoanelor rănite, se arată într-un comunicat al instituţiei.



"În aceste momente dificile, Ministerul Afacerilor Externe exprimă solidaritatea cu poporul american", se arată în comunicat.





Suspectul se numeşte Sayfullo Habibullaevic Saipov, are 29 de ani şi este de origine uzbekă, venind în SUA în 2010. Martori oculari au declarat, potrivit CNN, că în momentul atacului bărbatul a strigat „Allah akbar!”.

Bărbatul locuia legal în SUA și lucra ca șofer pentru Uber, după cum a confirmat compania într-un comunicat în care s-a declarat 'îngrozită' de cele întâmplate. Saipov a trecut testele pe care le efectuează compania în mod obișnuit pentru a afla dacă șoferii săi au antecedente.

Saipov este spitalizat, sub paza poliției. Se află în stare critică, însă medicii spun că va supraviețui. Saipov a fost împușcat în stomac de un agent de poliție din New York. Uzbecul are un permis de conducere înregistrat în Florida și, conform adresei de pe actul de identitate, locuiește în New York, în orașul Tampa.