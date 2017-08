Anunţul Andreei Răducan după ce a fost aleasă preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică

Fosta campioană mondială şi olimpică Andrea Răducan, aleasă în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Gimnastică (FRG), a declarat, vineri, la finalul Adunării Generale, că este momentul să repornească "motoarele gimnasticii româneşti".

"Este un moment important pentru mine, pentru gimnastica românească. Mă bucur că oamenii nu au prejudecăţi şi mi-au acordat un vot de încredere. Îmi doresc ca mare parte din entuziasmul pe care eu îl am să se răspândească spre toată suflarea gimnasticii româneşti. Îmi doresc să pornim pe un drum nou, care să ne aducă la fel de multe satisfacţii şi rezultate frumoase aşa cum era când eram eu sportivă, dar mai ales în generaţiile de dinainte, când acestea îi bucurau pe români. Cred că este momentul să repornim motoarele gimnasticii româneşti", a spus noua preşedintă a FRG.

"Trebuie să facem o analiză foarte clară a gimnasticii româneşti, atât la feminin, cât şi la masculin. Şi mă refer la loturi, dar şi la cluburi. Numai când vom identifica problemele care ne-au adus în acest punct destul de nefericit pentru noi şi când le vom recunoaşte şi ni le vom asuma vom putea găsi soluţii. Împreună cred că putem regăsi drumul către succes. E foarte important să avem o transparenţă aşa cum nu ştiu dacă am avut până acum. Vreau ca oamenii să-şi expună problemele, dar şi să găsească soluţii. Nu vreau să cred că noi, cei care i-am învăţat pe alţii gimnastică, am uitat cum se practică acest sport, am uitat disciplina şi ce înseamnă munca. Pentru că acestea sunt două dintre ingredientele care cu ani în urmă ne-au dus spre succes", a adăugat ea, conform Agerpres.

Andreea Răducan (33 de ani) a menţionat că trebuie făcută o analiză atentă pentru ca la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 să nu se repete situaţia de la JO 2016 de la Rio când echipele feminine şi masculine al României au ratat calificarea.

"În primul rând pentru Tokyo 2020 îmi doresc să nu ne mai confruntăm cu situaţia de anul trecut de la Rio (n.r. - necalificarea echipelor feminine şi masculine ale României). A fost eveniment extrem de neplăcut pentru toţi cei care iubim gimnastica. Este un moment important în care trebuie să ne concentrăm pe aceste echipe astfel încât să fim prezenţi şi cu fetele şi cu băieţii la Tokyo. După o analiză mai clară făcută împreună cu staff-ul tehnic vom putea şti care este nivelul şi la ce putem spera pentru 2020. Încă este devreme, echipele se pot construi şi reconstrui, pot apărea destul de multe schimbări. Important este să avem tact, clarviziune şi să ştim ce ne dorim. Şi acum la muncă, pentru că va fi mult de muncă. Pentru că eu altfel nu ştiu să obţin performanţa", a precizat Răducan.

Fosta campioană mondială şi olimpică Andreea Răducan a fost aleasă, vineri, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Gimnastică, fiind votată în majoritate de membrii afiliaţi prezenţi la Adunarea Generală de alegeri organizată la sediul Ministerul Tineretului şi Sportului.

Andreea Răducan a câştigat mandatul pentru legislatura 2017-2021 cu 42 de voturi pentru, unul fiind anulat. La şedinţa Adunării Generale au participat 43 dintre cei 51 de membri afiliaţi ai FRL, la alegeri fiind prezent şi ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca.

Fosta gimnastă îi urmează în funcţie lui Adrian Stoica, acesta fiind preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică în ultimii 11 ani.