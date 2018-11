Anunţ uriaş în presa americană: cine ar urma să fie antrenorul Simonei Halep

Despărţirea dintre Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) şi Darren Cahill (53 de ani) a luat prin surprindere lumea tenisului mondial, dar presa americană anunţă că tot strategul australian ar putea deveni următorul antrenor al liderului mondial.

Cahill a motivat "ruptura" de jucătoarea pe care a ghidat-o spre glorie argumentând că are nevoie de un an în care să stea mai mult alături de familie, însă sunt şanse destul de mari ca pauza luată de australian să nu fie una deloc mare. Conform americanilor de la "Lob and Smash", tehnicianul de la Antipozi ar putea reveni mult mai repede decât se aştepta oricine în echipa liderului mondial: "Cahill ar putea sa redevină antrenorul numărului unu mondial în viitorul apropiat", scriu jurnaliştii de peste Ocean.

Aceştia mai notează că Simona Halep şi-ar putea angaja un antrenor "interimar" în următoarea perioadă şi are şanse să aleagă un tehnician care să-i stea alături doar până când Darren îşi va rezolva problemele din familie şi se va putea întoarce în loja româncei pe care a condus-o spre primul trofeu de Grand Slam al carierei, Roland Garros 2019, şi poziţia de lider în ierarhia mondială a tenisului feminin, scrie mediafax.ro.