Anunţ surprinzător făcut de Mircea Lucescu

Mircea Lucescu nu credea că va sta mai mult de doi ani la Șahtior Donețk, a declarat pentru ziarul spaniol Marca antrenorul român care în vara anului trecut s-a despărțit după 12 sezoane de echipa ucraineană.

"Credeam că voi sta un an sau doi și am rămas 12, a fost o perioadă extraordinară. Am câștigat opt campionate, șase Cupe, o Cupă UEFA... În vară am decis să schimb fiindcă echipa nu se va întoarce la Donețk și de doi ani eram mereu în avioane, departe de casă, fără suporteri... Am venit la Zenit și m-am trezit fără Hulk, fără Garay, acum fără Witsel... și cu o echipă cu o medie de vârstă de 29 de ani, cu care s-ar putea câștiga, însă ideea mea e să creez un proiect de viitor", a afirmat Lucescu.

Românul a scris istorie și în Turcia, unde a luat titlul doi ani la rând cu marile rivale Galatasaray (2002) și Beșiktaș (2003).

"Antrenorii trebuie să ajute clubul să aibă în continuare o situație financiară bună. N-am văzut niciodată atâtea echipe mari dispărând ca acum. E o adevărată rușine", a spus Lucescu.

El a mărturisit că nu se gândește la retragere: "Cât timp am entuziasm și pasiune... voi continua. E incredibil că nu am avut niciun an sabatic, însă nu pot sta acasă. Am meritul că sunt de 40 ani la acest nivel, mai ales în acest fotbal din estul Europei, care a început să se dezvolte după 1990".

"Fotbalul e o ființă vie în continuă schimbare. De la un Mondial la altul sunt multe schimbări. Suedia '58 a fost o ediție minunată din punct de vedere tehnic, în Chile '62 s-au impus

teoriile dezvoltării fizice ale școlii sovietice, în Anglia '66 a predominat tactica, în Mexic '70 s-a impus din nou aspectul tehnic, însă la un nivel superior, mult mai rapid...", a comentat Lucescu.

El a spus că nu va accepta niciodată folosirea tehnologiei în fotbal: "În fotbal mai important nu e ce se întâmplă pe teren, ci ce se discută la bar. (...) Când lucrurile devin mai precise, nu va mai fi la fel, va fi mai plictisitor".

Cu Zenit, Lucescu este pe locul 2 în campionatul Rusiei. Echipa sa o va întâlni joi pe Anderlecht, acasă, în returul șaisprezecimilor de finală ale Europa League.