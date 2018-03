Anunţ şoc: "Vând grenadă foarte veche. Am lustruit-o puţin de rugină". Ce a păţit bărbatul după

Un bărbat din Alba Iulia a oferit spre vânzare, în urmă cu câteva zile, pe un site de anunţuri, o grenadă de război la preţul de 100 de euro.

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozibili şi Substanţe Periculoase din cadrul IPJ Alba au organizat un flagrant şi l-au depistat pe individul care oferise spre vânzare, pe un site de anunţuri, o grenadă la preţul de 100 de euro. Obiectul a fost confiscat şi este în curs de expertizare.



"A fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de nerespectarea regimului materialelor explozive. Cercetările continuă", a precizat, pentru Alba24, biroul de presă al IPJ Alba.



Anunţul a fost postat pe internet sub următoarea formă: ”Vând grenadă foarte veche. Poate şi de câteva sute de ani. Doar am lustruit-o puţin de rugină. Găsită la o casă foarte veche”. Autorul a scris că locuieşte în cartierul Bărăbanţ, din Alba Iulia. Acesta mai are de vânzare o geacă Gucci veche, un telefon spart, un laptop defect şi un set de roţi. Preţul solicitat pentru grenadă era de 100 de euro.



"Oferta" a fost postată în data de 5 martie, dar a fost retrasă ulterior, de iniţiator, care, probabil, şi-a dat seama de greşeala făcută. Dosarul penal deschis de poliţişti are ca obiect comiterea infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor.