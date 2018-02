Anunţ-şoc în fotbalul românesc: Dinamo şi CFR Cluj i-au fost oferite lui Gigi Becali!

GIGI BECALI

Patronul FCSB a anunţat, marţi seară, la Digisport, că mai mulţi oameni de afaceri i-au propus, în urmă cu puţin timp, să preia cluburile Dinamo şi CFR Cluj, prin diferiţi interpuşi.

Gigi Becali a precizat că a refuzat din start aceste propuneri.

"Mi s-a propus şi mie Dinamo. Dar nu pot să fac asta. Mi s-a mai propus şi CFR-ul, a fost Paszkany la mine la palat: Ai două echipe, iei titlul sigur. Eu nu fac niciodată ceva neregulamentar sau imoral. Cu Dinamo la fel, luam titlul sigur. Acum 6 luni mi s-a propus să iau CFR şi acum două luni Dinamo. E atât de secret, încât nu pot să spun nici dacă îmi taie cineva capul. Dinamo costă patru milioane. Două pentru Negoiţă, două pentru Badea.

Am mai făcut eu o dată aşa, cu Buzăul. Acolo erau chiar jucătorii mei, eu am negociat cu antrenorul, eu dădeam salariile. L-au întrebat fotbaliştii: 'Ce facem?'. 'Intraţi pe teren şi jucaţi fotbal, îi bateţi'. Nu doar că nu am bătut eu la Buzău, dar a câştigat CFR-ul. Am pierdut 3 milioane", a spus Gigi Becali.