Anunţ important făcut de Dragnea: Ce se întâmplă cu firmele care 3 luni nu își plătesc TVA-ul

Decizia luată miercuri în coaliția de guvernare în ceea ce privește split TVA este să rămână opțiunea de înscriere voluntară, a declarat președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al social-democraților.

"În ceea ce privește split TVA, decizia politică luată în coaliție este ca să rămână opțiunea de înscriere voluntară. Cei care au datoriile plătite la stat la 31 decembrie să nu fie obligați să intre în split TVA, să rămână doar opțiunea voluntară. De asemenea, cei care nu vor intra în split TVA un trimestru eventual urmează să ne prezinte exact propunerea finală — dacă 3 luni nu își plătesc TVA-ul atunci să intre în split TVA. Și, de asemenea, pentru insolvență, pentru că această procedură de insolvență a devenit în ultimii ani o umbrelă sub care s-au ascuns toți evazioniștii sau toți leneșii", a precizat Dragnea, la Parlament.

Potrivit acestuia, în ceea ce privește contribuțiile, nu există dubii: "Contribuțiile vor fi transferate așa cum s-a spus până acum, altfel nu puteam să aplicăm în continuare Legea salarizării".

O altă temă discutată miercuri în coaliția de guvernământ s-a referit la implicarea unor mari finanțatori. "Am discutat, de asemenea, despre un răspuns pe care Guvernul României, premierul l-a primit la o solicitare transmisă către Banca Mondială, sunt discuții pe care le-am avut acum două — trei luni de zile despre oportunitatea de a implica în proiectele majore de investiții din România marii finanțatori internaționali — BM, BERD și BEI. Ceea ce am discutat în ultima perioadă și am convenit — cât mai multe proiecte mari de infrastructură să poată să fie finanțate, manageriate și implementate sub coordonarea acestor mari finanțatori, pentru că sunt avantaje atât pentru statul român, cât și pentru cei care urmează să fie beneficiarii proiectelor", a adăugat Dragnea.

Coaliția de guvernare a mai discutat despre proiectele de lege care să fie asumate ca ințiativă parlamentară pentru a putea fi aprobate în Parlament în această sesiune, între acestea fiind parteneriatul public-privat, legile Justiției, Codul administrativ, Legea privind achizițiile publice, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții.

Totodată, conform lui Dragnea, s-a discutat și premierul a acceptat să se desemneze un secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Fondurilor Europene care să fie alocat ori vicepremierului ori ministrului Nica și care va avea ca atribuții doar coordonarea Strategiei Dunării. "Suntem singurul stat din Europa care a alocat bani pe programul privind Strategia Dunării (...) și este nevoie de o coordonare directă și vor găsi în perioada următoare un secretar de stat pentru asta", a argumentat liderul PSD.

Sursa: Agerpres