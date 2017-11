Anunţ important de la meteo: Cum va fi vremea în următoarele zile

Marţi, în regiunile sudice şi estice, vremea va fi în general închisă şi pe arii restrânse ceaţă, posibil asociată cu burniţă sau ploi slabe. În restul ţării, cerul va fi variabil, iar dimineaţa îndeosebi în zonele joase din Transilvania, va fi ceaţă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde viteza la rafală va atinge şi depăşi 55...65 km/h, dar temporar şi în zonele de munte. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 10 şi 17 grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.

Vremea în Bucureşti

În Capitală, dimineaţa 6...7 grade şi condiţii de ceaţă Pe parcusrul zilei, cerul va fi mai mult noros. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade

Vremea la munte

La munte, vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar pe văile şi în depresiunile îndeosebi din Carpaţii Meridionali şi Orientali, mai ales dimineaţa şi noaptea, vor fi nori sau ceaţă. Vântul va avea unele intensificări la altitudini mari. Temperatura aerului va avea valori comparabile cu cele din ziua anterioară.

Vremea în următoarele două zile

Miercuri, vremea va fi închisă, exceptând nord-vestul și parțial centrul țării, unde în timpul zilei cerul va fi variabil spre parțial noros. Îndeosebi spre seară va ploua în Oltenia, local în Muntenia, Banat si Crișana, iar în celelalte regiuni doar izolat se vor semnala ploi slabe sau burniță. La munte, în general la peste 1500 m, precipitațiile vor fi mixte. În dealurile subcarpatice din sud-vestul teritoriului, precum și în Carpații Meridionali și în Munții Banatului, pe arii restrânse vor fi posibile cantități de apă de peste 15 l/mp. Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, precum și în zonele de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 grade la Miercurea Ciuc si Suceava și 15 grade la Satu Mare si Baia mare. În special la dimineata, în zonele joase din centru, sud și est, local va fi ceață.

În Capitală, vremea se va menține închisă. În primele ore ale zilei vor mai fi condiții de ceață. Vântul va deveni în general moderat. Dimineata, 7-8 grade si o temperatura maximă în jurul valorii de 12 grade.

Joi, vremea se va menține predominant închisă. Local și temporar, va ploua slab, în majoritatea regiunilor, iar la munte, la altitudini mari, trecător vor fi precipitații mixte. Vântul va avea unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7-8 grade in depresiuni si in nordul Moldovei și 14 grade in Dobrogea si Lunca Dunarii, izolat poate si 15 grade. Dimineața, în zonele joase, pe arii restrânse se va semnala ceață.

În Bucuresti, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua. Dimineata, 7-8 grade si la amiaza, în jur de 11 grade.