Anunţ-bombă la premiile Pulitzer. Un artist hip-hop a întrerupt o tradiţie de zeci de ani

Artistul în vârstă de 30 de ani a cuceruit premiul pentru cel mai nou album al său, "Damn". Potrivit Vanity Fair, impactul lui Lamar asupra culturii afro-americane din anii 2010 este unul major, dovadă fiind cele 11 premii Grammy câştigate, precum şi admiraţia pe care i-o poartă fostul preşedinte Barack Obama, care l-a primit de câteva ori la Casa Albă, în timpul mandatului.

Publicaţiile The New York Times şi The New Yorker au primit luni premiul Pulitzer la categoria ''Servicii Publice" pentru articolele despre mogulul hollywoodian Harvey Weinstein care a dus la demascarea abuzurilor sexuale asupra femeilor din lumea filmului şi din alte industrii.

De asemenea, agenţia de presă Reuters a primit două premii Pulitzer, unul la categoria ''jurnalism internaţional'' pentru dezvăluirile despre legăturile dintre preşedintele Filipine Rodrigo Duterte şi patrulele de poliţie însărcinate cu asasinate, iar cel de-al doilea, pentru fotojurnalism.