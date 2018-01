Anunțul meteorologilor. Gata căldura. Când vine, în cele din urmă, gerul în România

Temperaturile încep să scadă de la o zi la alta, dar încă se situează peste nivelul normal pentru această perioadă. Abia spre sfârșitul săptămânii maximele vor coborî până la valorile normale.

Luni, temperaturile scad faţă de ieri în est, sud şi centru, în timp ce în restul tarii se menţin cu mult mai ridicate decât nomalul perioadei. Cerul este temporar innorat, iar în regiunile extracarpatice norii de tip stratiform se vor extinde treptat dinspre Moldova şi mai ales spre seară, pe spaţii restrânse, se vor semnala ploi slabe sau burniţă.

În zona Carpaţilor Orientali vor fi precipitaţii mixte şi condiţii de polei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 15 grade. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, iar la cote mai reduse şi în sudul Banatului. Dimineaţa local va fi ceaţă

BUCURESTI

In Bucuresti, valorile termice diurne vor marca o scădere faţă de ziua precedentă, însă se vor situa în continuare peste normele caracteristice perioadei. Cerul este variabil azi, cu unele înnorări spre seară, vântul sufla slab până la moderat. Pornim in zi cu zero grade si ceata, iar la amiaza nu mai depasim 10.

MUNTE

Vremea se va menţine caldã. Cerul va avea înnorãri temporare, iar în zona Carpaţilor Orientali, mai ales noaptea vor fi precipitaţii mixte şi condiţii de polei. Vântul va avea unele intensificãri pe crestele înalte. Pe vãi şi în depresiuni dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţã. La amiaza vor fi 9 grade la Paltinis si la Predeal, 7 la Semenic si la Sinaia 1500, 9 la Arieseni (noros) si 4 grade pe Vf. Toaca din masivul Ceahlau

REGIUNI

In regiunile intracarpatice, cer e temporar noros si acum, dimineata, este ceata in zonele joase. Maximele scad, dar tot mari raman: 13 grade la Timisoara, 12 la Oradea, 11 la Baia Mare, 8 la Cluj si la Sibiu si 5 grade la Miercurea Ciuc.

In sud ziua incepe cu ceata si dupa risipirea ei nu va mai fi atit de mult soare ca pana acum. Catre seara, se instaleaza nori josi care cresc probabilitatea de ploaie sau burnita. Ramane insa si aici tot cald pentru aceasta data, desi nu la fel de cald ca ieri, cu maxime in general intre 8 si 12 grade.

In Dobrogea, saptamana debuteaza cu o zi mohorata, iar catre seara e posibil sa si ploua slab. Se raceste semnificativ, dar maximele sunt tot mari pentru data din calendar: 8 grade maxima la Tulcea si 7 la Constanta.

Moldova este acoperita luni de nori josi, stratiformi, din care pe arii restrinse ploua slab sau burniteaza. Se racaeste si aici -la amiaza, 4 grade la Suceava, 6 la Iasi si in Bacau si 7 la Galati.



VREMEA PE 2 ZILE



Maine, temperaturile continua să scadă în toată țara, însă în vest și nord-vest vremea va fi în continuare caldă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 grad la Suceava și 10-13 grade in vestul tarii. Cerul va fi înnorat temporar -in regiunile extracarpatice, insa, ziua va fi mai mult mohorata și, în special in Oltenia și Muntenia, trecător va ploua slab sau va burnița. În Carpații Meridionali și în jumătatea sudică a Carpaților Orientali vor cadea precipitații mixte și se vor crea condiții de polei. Vântul va avea izolat intensificări, iar pe crestele montane, în special ale masivelor sudice și sud-vestice va sufla cu putere. Dimineața, în zonele joase, izolat vor fi condiții de ceață.

In Bucuresti, maine, temperaturile vor continua să scadă ușor. 2-3 grade dimineata si 5-6 grade la amiaza, in conditii de cer innorat si ploaie, slaba, trecatoare, sau burnita. Vântul va sufla în general moderat.

Miercuri, vremea se menține caldă în vest, nord-vest și centru, dar cerul va fi temporar noros, iar spre seară în Maramureș și estul Transilvaniei, pe arii restrânse va ploua slab. În regiunile extracarpatice, norii josi vor persista și local va ploua slab sau va burnița. În zonele de munte, trecător si in zonele de deal, precipitațiile pot fi mixte. Vântul va avea unele intensificări pe crestele montane înalte, dar local și temporar și în sud și est. Mai ales dimineață, în zonele joase din vestul tarii vor fi condiții de ceață..Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade.

In Bucuresti, miercuri, va fi innorat si va ploua slab, sau va burnita. Pornim in zi cu 1...3 grade, iar la amiaza nu mai depasim 6 grade Celsius.